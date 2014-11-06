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راكيتيتش: الجلوس على مقاعد البدلاء صعب

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راكيتيتش: الجلوس على مقاعد البدلاء صعب راكيتيتش: الجلوس على مقاعد البدلاء صعب

إفي): أكد الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة الإسباني أن الجلوس على مقاعد البدلاء "صعب"، لكنه شدد على أن القرار يعود للمدرب لويس إنريكي.

وذلك بعد الفوز على أياكس أمستردام الهولندي بهدفين نظيفين في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليحسم البرسا حسابيا تأهله لثمن النهائي.

وقال راكيتيتش، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "دائما ما نخوض المباريات للفوز بها. بعد أسابيع مؤلمة، يكون الفوز جيدا. الان لابد من التفكير في الفوز بالمباراة المقبل أيضا".

وخسر برشلونة آخر لقائين له بالدوري الإسباني أمام غريمه التقليدي ريال مدريد (3-1)، وأمام سلتا فيجو بهدف دون رد على ملعب كامب نو، معقل النادي الكتالوني.

وعن الجلوس على مقاعد البدلاء، أوضح "القرار يعود للمدرب، يجب علي فقط أن أعمل وأظهر مدى جاهزيتي. لقد كان صعبا بالنسبة لي، ولكن الأهم هو تقديم الأفضل للفريق، وهذا سيكون الأفضل بالنسبة لي".

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