يايا توريه يعتذر عن الطرد

وجه يايا توريه نجم مانشستر سيتي اعتذارا لجماهير فريقه بعد خروجه مطرودا في الخسارة المفاجئة للفريق الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا.

سيتي خسر بهدفين مقابل هدف أمام سسكا موسكو الروسي، وفي ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر.

شاهد - أهداف المباراة

وخلال اللقاء خرج يايا توريه نجم كوت ديفوار مطرودا، وذلك بعدما كان سببا في هدف سسكا موسكو الأول وسجل التعادل لفريقه من ركلة حرة رائعة.

وقال يايا توريه بعد اللقاء عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أعتذر لجماهير سيتي.. شعرت أن هذا أمر واجب بعد ما حدث".

كذلك اعتذر فرناندينيو لاعب وسط سيتي الذي خرج أيضا مطرودا من الملعب.

وأفصح فرناندينيو "حزين للغاية من النتيجة ومن خروجي مطرودا، أعتذر لرفاقي وللجماهير".

سيتي يتذيل ترتيب مجموعته برصيد نقطتين فقط من 4 مباريات، ويواجه في الجولتين المتبقيتين روما في إيطاليا وبايرن ميونيخ في إنجلترا.

ويملك روما 4 نقاط وكذلك سسكا موسكو، في حين تأهل بايرن بعدما دهس كل من واجهه.