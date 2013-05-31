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التقارير تؤكد سلامة وجبات المدينة الجامعية بالعريش ومطابقتها للاشتراطات الصحية

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التقارير تؤكد سلامة وجبات المدينة الجامعية بالعريش ومطابقتها للاشتراطات الصحية التقارير تؤكد سلامة وجبات المدينة الجامعية بالعريش ومطابقتها للاشتراطات الصحية
تقرير اللجنة: الحالات الثلاثة الهاربة تبين احتفاظهن بأغذية سريعة التلف بغرفهن

كتب : أ ش أ منذ 53 دقيقة

أكدت اللجنة المشكلة من الأطباء وأخصائيي التغذية لمعاينة الأطعمة ومطابخ المدينة الجامعية بالعريش سلامة وجبات المدينة الجامعية بالعريش ومطابقتها للاشتراطات الصحية المنصوص عليها.

وذكرت اللجنة في تقريرها، الذي أعده أطباء الطب الوقائي والأمراض المعدية وأخصائيو الترصد بمديرية الصحة بشمال سيناء، أنه فور وصول 5 حالات ادعاء تسمم غذائي من طالبات المدينة الجامعية بالعريش، وتم تشكيل فريق عمل من المتخصصين وتوجه إلى مستشفى العريش العام، وحيث تبين هروب 3 حالات من المستشفى قبل توقيع الكشف الطبي عليها وحجز حالتين تحت الفحص بالمستشفى.

وأشار التقرير إلى أن التشخيص المبدئي للحالتين كان نزلة معوية تحت البحث بعد ادعاء تناول وجبة غذائية بالمدينة الجامعية، حيث تم صرف علاج لهما، ولكنهما هربتا أيضا من المستشفى.

وأضاف التقرير أنه بمتابعة الحالات الثلاثة الهاربة تبين احتفاظهن بأغذية سريعة التلف بغرفهن.

وبالمرور على مطبخ المدينة ومخزن الطعام، تبين أن جميع العاملين يحملون شهادات صحية سارية، وأن المخزن مطابق للاشتراطات الصحية وتلافي جميع السلبيات، وتم الاتفاق مع إدارة صحة البيئة بمديرية الصحة على الإشراف على تطهير خزانات المياه بالمدينة الجامعية دوريا.

يذكر أنه سبق دخول 11 طالبة من المدينة الجامعية بالعريش المستشفى بدعوى إحساسهم بألم عقب وجبة غذائية بالمدينة يومي 27 و28 مايو الجاري، وتم تكليف مدير الطب الوقائي بزيارة المدينة الجامعية لاستقصاء الموقف، كما تشكيل لجنة من الأطباء وأخصائيي التغذية لمعاينة الأطعمة ومطابخ المدينة الجامعية كإجراء احتياطي حفاظا على صحة الطلاب.

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