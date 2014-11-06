بالصور..أحد مصابي حادث تفجير منوف: محطات السكة الحديد بنقصها الكثير من التأمين

شهدت محافظة المنوفية، أمس الأربعاء، حادث بمدينة منوف راح ضحيته 4 أشخاص، وأصيب 8 آخرون.

التقت عدسة أونا عدد من المصابيين بمستشفى منوف العام، حيث قال “محمد عبد العزيز حسانين” -43 سنة- ملاحظ بلوك بمحطة منوف، وأحد المصابيين فى انفجار أمس انه يعمل بمحطة منوف منذ 17 عاماً ومنذ بدء عمله والقطار رقم 858 “كفر الزيات – منوف ” يأتي يومياً فى الساعة التاسعة والنصف ليتحرك في الخامسة والنصف صباحاً متجهاً إلى كفر الزيات.

وتابع حسانين “أقوم بعملى يومياً عقب نزول الركاب منه بدء بقيامى بعمل مناورة للقطار، ثم وضعه داخل جراج المحطة ليبدء رحلته فى اليوم الثاني، وقبل الحادث بدقائق ، أمس، وعقب نزول الركاب منه حال دخولى القطار لممارسة عملى ، فوجئت بصديقى أمين الشرطة “أحمد كامل عبد المقصود”، الذى لقى مصرعه بالحادث، وهو يلوح لى ويصرخ ” اخرج بره القطار فى قنبلة “.

وأضاف حسانين “رفضت الخروج وساعدته فى إنزال جميع الركاب وإخلاء القطار ؛ وقمت بمحاولة تحريك القطار بعيد داخل الجراج لتقليل الخسائر فى حال انفجاره ؛ الا ان الوقت كان ضيق وانفجرت القنبلة بالقطار وانا بداخله انا وصديقى” ، مشيراً إلى ان محطات السكة الحديد بنقصها الكثير من التأمين فعلى سبيل المثال محطة منوف بدون أسوار ولا يوجد بها سوى بوابات مطالباً بعمل سور لها وتحديد بوابة واحدة للدخول والخروج .

وقال عمرو الخضراوى ” أحد المصابيين ” انه وقت وقوع الحادث كان داخل المحطة جالساً على أحد التندات ليستقل القطار المتجه إلى مدينة طنطا على الرصيف المقابل للقطار الذى تم تفجيره ، وحال خروجه من المحطة لشراء بعض المستلزمات وعودته، فوجىء بحالة من الهرج والمرج داخل المحطة وقيام جميع من بالمحطة بالجرى والقفز من أعلى البوابة صارخين ” فى قنبلة فى القطر “.

وأضاف “لم أتمكن من الهرب فشاهدت انفجار القنبلة بعينى ؛ بعد ان تطايرت شظايا من القطار وانفجر ؛ واصطدمت بى قطعة كبيرة من الحديد، ألقت بى بعيدا عن الانفجار بـ600 متر، مما أدى إلى اصطدامى بعمود، وإصابتي كسر بالذراع الأيسر، وفقدت الوعى واستيفظت على صراخ الأهالى وقيامهم بحملى داخل عربة الإسعاف” .

وقال شوقى دسوقى عبد الغفار 48 سنة ” سائق القطار ” ان القطار وصل إلى المحطة فى التاسعة والنصف مساء الأربعاء وحال قيام عمال النظافة بتنظيفة عثر على ” شنطة بيضاء بداخلها القنبلة “، وقام الركاب بإبلاغ شرطة المحطة وإخلاء القطار ؛ الا ان القدر كان اسرع وانفجرت.

وتابع سائق القطار “لم أشاهد سوى تطاير عربة القطار، وتحولها إلى قطعة حديد فى الهواء، وسماع دوى انفجار” .