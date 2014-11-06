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نقابة الصيادلة تخاطب “الصحة” لإلزام شركات الأدوية برفع هامش ربح الصيدلي

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نقابة الصيادلة تخاطب “الصحة” لإلزام شركات الأدوية برفع هامش ربح الصيدلي نقابة الصيادلة تخاطب “الصحة” لإلزام شركات الأدوية برفع هامش ربح الصيدلي

قال الدكتور وائل هلال أمين صندوق نقابة الصيادلة ، إن نقابة الصيادلة أرسلت خطابا اليوم الخميس  إلى الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة للمطالبة بضرورة إلزام الشركات المصنعة بتطبيق القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 فيما يتعلق بهامش ربح الصيدلي في الأصناف التي تحركت أسعارها و لم تقم الشركات بالتطبيق.

وأضاف – في البيان الصحفي الصادر عن النقابة اليوم – أن ذلك يأتي بناء علي ما اتفق عليه في لقاء هيئة مكتب النقابة مع الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة الذي عقد يوم 27 أكتوبر الماضي بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة.

وأشار هلال إلى أن بعض الشركات تحصل علي ما يخصها في قرار التسعير وتضرب عرض الحائط بالقرار الوزاري الذى ينظم العلاقة بين أطراف المنظومة الصيدلانية من تصنيع وتوزيع وصيدليات فيما يعد انتهاكا صريحا للقانون ومخالفة للقرار الوزاري الواجب النفاذ والمؤيد بحكم محكمة القضاء الإداري في القضية التي رفعتها الشركات وخسرتها.

وأوضح أن الأسوء من ذلك هو ما قامت به احدي الشركات المنتجة من تعطيش وحرمان السوق الدوائي والمريض المصري من دواء لغدة الدرقية لما يقارب 7 أشهر حتي يتسني لها زيادة سعره وهو ما حصلت عليه بالفعل و ارتفع السعر لأكثر من 100 % و رغم ذلك لم تلتزم هذه الشركة بالقرار الوزاري.

وأضاف أن النقابة ليست ضد تحريك الأسعار في الأدوية المخسرة والتي يقل سعر بيعها عن ثمن تكلفتها وخاصة أدوية قطاع الأعمال المملوك للدولة و ستظل النقابة تدعم هذه الشركات لما تمثله من أمن دوائي استراتيجي و حماية للمواطن البسيط ليحصل علي الدواء بالسعر العادل و المقبول.
> أ ش أ

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