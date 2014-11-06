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‏الشيخة موزة تُعين اليمني الهارب اللواء علي محسن الأحمر خبير استراتيجي للأمن

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‏الشيخة موزة تُعين اليمني الهارب اللواء علي محسن الأحمر خبير استراتيجي للأمن ‏الشيخة موزة تُعين اليمني الهارب اللواء علي محسن الأحمر خبير استراتيجي للأمن

نشرت مواقع إخبارية أنباء عن اللواء الأحمر من قطر وقالت ان مصدر يمني في الدوحة أن والدة الأمير الحالي تميم بن حمد آل ثاني وحرم الأمير “الوالد” الشيخة موزة بنت ناصر المسند قد منحت مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن علي محسن الأحمر قصراً أميرياً فارهاً في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف المصدر “وهو أحد أبرز قيادات الجالية اليمنية في قطر” : أن الشيخة موزة أيضاً قررت منح اللواء الأحمر مليون ريال قطري كإعتماد شهري ضمن مشروع مشترك بين الطرفين.

ولفت المصدر: إلى أن الشيخة موزة ستطلق مشروعاً تحت مسمى “مركز الحزيرة والخليج للأمن والدفاع الإستراتيجي ومكافحة الإرهاب” وأن اللواء علي محسن سيكلف برئاسة المركز فيما ستكون الشيخة موزة مالكة للمركز في إطار شركة قطرية قابضة.

وأردف المصدر: أن الشيخة موزة قد أسندت منصب مدير عام المركز للعميد المصري المتقاعد والمحلل العسكري في قناة الجزيرة صفوت الزيات, براتب يصل إلى نصف مليون ريال قطري ضمن موازنة إنشاء المركز التي تقول مصادر قطرية أنها تبلغ مليار وثمان مائة مليون ريال قطري (ما يعادل خمسمائة مليون دولار أمريكي), ويضم المركز خبراء عسكريين من الجيش العراقي السابق والجيش الحر السوري “المعارض” ومحللين عسكريين من الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا, وفق ما يتردد في الدوحة.

الجدير بالذكر: أن الصحفي اليمني وعضو مؤتمر الحوار الوطني المقيم في الولايات المتحدة منير الماوري وهو أحد أقرب المتشارين الإعلاميين للواء الأحمر خلال السنوات الأخيرة قد كشف في وقت سابق عن وصول اللواء الأحمر إلى العاصمة القطرية الدوحة وأنه تم مشاهدته في مطار الدوحة بعد سقوط الفرقة الأولى مدرع في 21 سبتمبر الماضي.

مصادر مقربة من أنصارالله أكدت أنها لا تستبنعد لجوء اللواء الأحمر إلى السفارة القطرية بصنعاء الشهر الماضي وقد لوحظ تشديد الحراسات من اللجان الشعبية على مداخل الشوارع المؤدية إلى السفارة القطرية في صنعاء الواقعة في منطقة ظهر حمير أمام فندق الموفنبيك خلال الأيام الماضية وتم رفعها بصورة ملحوظة يوم أمس بالتزامن مع إتصال هاتفي أجراه أمير قطر مع الرئيس هادي.

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