براءة 4 من طلاب الأزهر من تهم إثارة العنف واتلاف الممتلكات العامة بالجامعة

قضت محكمة جنح مدينة نصر ببراءة 4 من طلاب جماعة الإخوان بجامعة الأزهر لاتهامهم في أحداث العنف والشغب التي وقعت الأسبوع الماضى بجامعة الأزهر.

المتهمون هم عمرو حمدى محمد، وعبد الرحمن وليد عبد الرحمن، وعبد الرحمن السيد محمد، وإبراهيم حسين السيد.

ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات من بينها إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام ومقاومة السلطات وإتلاف الممتلكات العامة وقطع الطريق.

كان العشرات من طلاب جماعة الإخوان الإرهابية تظاهروا بجامعة الأزهر، ورددوا هتافات معادية لقوات الجيش والشرطة، كما قاموا بالخروج خارج الجامعة وقطعوا طريق الأوتوستراد.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7065 لسنة 2014 وتمت إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.