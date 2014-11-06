الاحتلال الإسرائيلي يقرر وضع مكعبات إسمنتية لمنع تكرارعمليات الدهس بالقدس

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، إن قائد شرطة الاحتلال في القدس المحتلة موشيه أدري أمر بوضع مكعبات إسمنتية داخل محطات القطارات في المدينة، وتعزيز قوات الشرطة بعناصر جدد.

وصدر القرار بعد وقت قصير من عملية الدهس التي وقعت الأربعاء، في محطة القطار الخفيف غربي القدس المحتلة، والتي جاءات بعد أيام من عملية الشهيد الشلودي.

الجدير ذكره أن عملية دهس جديدة وقعت عقب عملية القدس في مدينة الخليل أسفرت عن إصابة 3 صهاينة بجراح وصفت بالخطيرة.

وأضافت يديعوت، إن “القرار يقضي بوضع مكعبات أسمنتية على مداخل محطات القطار، وتعزيز قوات الشرطة في القدس بعناصر جدد بعد اقتراب خروج الأمور عن السيطرة بسبب استمرار عمليات إلقاء لحجارة والزجاجات الحارقة وكذلك عمليات الدهس الأخيرة”، حسب تعبيرها.

وكان وزير الأمن الداخلي للاحتلال، أعطى الضوء الأخضر لإطلاق النار على سائقي السيارات في عمليات الدهس وهدم منازل عائلاتهم.