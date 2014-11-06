مصرع أمين شرطه وإصابة 3 في حادث اقتحام سيارة تهريب بضائع لكمين‎ ببورسعيد

لقي أمين شرطة ببورسعيد مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون، فى حادث اقتحام سيارة تهريب بضائع لكمين شرطة.

تلقى اللواء اسماعيل عزالدين مدير أمن بورسعيد بلاغاً من إدارة النجدة يفيد حدوث تصادم بين سيارتين شرطة بالتمركز بالقرب من منطقة طريق الجميل على طريق دمياط، أدى إلى وفاة أمين شرطة، وإصابة عريف ومجندان من قوة إدارة شرطة ميناء بورسعيد.

تبين بالفحص أنه حال دخول السيارة رقم “9867 ط ع ر” أجرة بسرعة عالية لحرم التمركز لتمكين السيارة رقم “6951 ط ع ج” ميكروباص أجرة، المحملة بكمية من البضائع الإجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية من عبور وإجتياز التمركز دون تمكن القوات من ضبطها وبداخلها البضائع المهربة ، إلا أن قوة التمركز تمكنت من إستيقاف السيارة الأولى ومنعها من التقدم، وتقدمت السيارة الثانية بسرعة عالية، استعدادا للهرب بالبضائع، اصطدمت بالسيارة الأولى التى أصطدمت بدورها بالسيارة رقم ”9551″ شرطة تابعة لإدارة تأمين الطرق والتى أصطدمت ايضا، بسيارة التمركز رقم 8368 شرطة.

أسفرت الواقعة عن وفاة أمين الشرطة “عبدالله عبدالستار هلالى” -30 سنة- مقيم أشمون منوفية من قوة إدارة شرطة موانىء بورسعيد، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى بورسعيد العسكرى ، وإصابة كلاً من المجند “عبد الله عمرو أحمد” -22 سنة- والعريف “أحمد عبد الناصر محمود” -21 سنة- كليهما من قوة إدارة شرطة موانىء بورسعيد، وتم نقلهما لمستشفى الشرطة بمدينة نصر بالقاهرة ، والمجند “عمرو أشرف أحمد مصطفى” سائق السيارة رقم “8368″ شرطة مصاباً بكدمه بالقدم اليمنى، وتم نقله لمستشفى بورسعيد العام، وصرح له بالخروج.

تم ضبط قائد السيارة الأولى رقم ”9867 ط ع ر ـ أجرة “، ويدعى “محمد ابراهيم السيد”، مقيم دائرة قسم المناخ ، ومرافقه الذى تبين انه مالك البضائع المهربة المضبوطة بالسيارة الثانية، ويدعى “محمد محمود على ندا”، بينما تمكن قائد السيارة الثانية رقم “6951 – ط ع ج” ميكروباص أجرة، ويدعى “محمد على عبد الباقى” من الهرب من مكان الحادث، تاركاً السيارة وبها البضائع المهربة.

وفور وقوع الحادث انتقل قيادات مديرية امن بورسعيد وقيادات إدارة شرطة موانى بورسعيد ..والقوات اللازمة .