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سيلينا غوميز وحيدة بسبب جاستين بيبر

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سيلينا غوميز وحيدة بسبب جاستين بيبر سيلينا غوميز وحيدة بسبب جاستين بيبر

الخميس 06-11-2014 13:52

يبدو أنّ مشاكل النجم العالمي Justin Bieber التي لا تنتهي، لا تؤثّر عليه فقط ، بل هي طالت، في الفترة الأخيرة، حبيبته المغنيّة والممثلة Selena Gomez، التي تخلّت عن جميع من حولها من أجل البقاء إلى جانبه.

ونقل موقع "Radar Online" عن صديق مقرّب من Gomez قوله إنّه عليها أن تبتعد عن Bieber بأسرع وقت ممكن، قبل أن يفوت الأوان، وتفقد كلّ أصدقائها تدريجيّاً.

وأكّد صديق Selena أنّ الحديث عن علاقتها بالممثل Orlando Bloom طليق الأستراليّة Miranda Kerr، هو مجرّد شائعات لا أساس لها من الصحّة، وقال: ما زالت مهووسة بـ Justin Bieber ، وستبقى كذلك دائماً...

ولفت أيضاً إلى أنّSelena تعي أنّ التقاط صور مع Bloom سيغيظ Bieber ، ولهذا وافقت على الأمر.

يشار إلى أنّ النجمة Taylor Swift قد تخلّت جديّاً عن صداقتها مع النجمة Selena Gomez، إثر عودة الأخيرة إلى حبيبها المثير الدائم للمشاكل Justin Bieber.

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سيدتي