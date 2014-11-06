محافظ القاهرة يطالب “المقاولين العرب” بسرعة ترميم مركز الراعي الصالح

طالب الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة شركة المقاولون العرب بسرعة الانتهاء من أعمال ترميم وتدعيم مركز الراعي الصالح بروض الفرج خلال الأسابيع القادمة وقبل حلول أعياد الميلاد مع إعادة المبنى لأصله على أن تقوم الحماية المدنية باستلام أعمال الإنذار المبكر ضد الحرائق وشبكة الإطفاء التلقائي التي يقوم بها اتحاد الشاغلين.

وشدد سعيد على ضرورة التأكد من عمل الإنذار المبكر بكفاءة بالإضافة إلى إنشاء خزان مياه، والتأكيد على إخلاء السلالم وإلغاء الأبواب الحديدية ومنع تخزين أي بضائع على السلالم وتوفير مخارج للهروب في حالة حدوث أي طارئ.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة قامت بصرف تعويضات لأصحاب المحلات المتضررة والعاملين بأكثر من 260 ألف جنيه بواقع 500 جنيه لعدد 102 عامل، و10% من قيمة البضاعة التالفة لأصحاب المحلات بحد أقصى 10 آلاف جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع عدد من المسؤولين بالإضافة إلى ممثلي شركة المقاولين العرب لمتابعة أعمال الترميم للمبنى الذي تعرض لحريق خلال نهاية أغسطس الماضي أثر على الدورين الثالث والرابع بعد الأرضي، وتكليف شركة المقاولون العرب بأعمال الترميم والتدعيم للمحلات.