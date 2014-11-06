داعش تفتتح معهدًا للعلوم الشرعية في كركوك

أفاد سكان محليون الخميس بأن تنظيم داعش يعتزم افتتاح معهد لتدريس العلوم الشرعية في مدينة كركوك.

وقال السكان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن “تنظيم داعش يعتزم افتتاح معهد شرعي لتدريس مختلف العلوم الشرعية هو الأول من نوعه ضمن ولاية كركوك، وسيكون مقره قضاء الحويجة غربي كركوك”.

وأوضح السكان أن “التنظيم اختار مديرا للمعهد يلقب بأبو عبيدة وحدد شروط للقبول ، منها أن يكون المتقدم مبايعا لتنظيم الدولة الإسلامية وأن يكون عمره يتراوح بين 15 إلى 30 عاما وحاصلا على شهادة الدراسة المتوسطة كحد أدنى. وستكون مدة الدراسة بالمعهد ثلاثة أشهر. وسيبدأ التسجيل في المعهد ابتداء من اليوم ولمدة عشرة أيام”.