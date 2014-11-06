أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
المعارضة السورية: الحديث عن استهداف مستودع كيماوي للمعارضة "كذب" -
برلين: استخدام الغاز السام جريمة حرب يتعين معاقبة مرتكبيها -
تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... تعلمت السرقة من خلال التليفزيون -
المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بدء اجتماعات وزراء البيئة العرب بالسعودية السبت

  • مصر
  • 5
Google+ Print

تبدأ السبت المقبل، اجتماعات وزراء البيئة العرب، بمدينة جدة ، لمناقشة الأوضاع البيئية بالمنطقة وآليات مواجهة التدهور البيئي، والخطط العربية للحد من مخاطرها على الصحة العامة، ومتابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة والتصحر والتنوع البيولوجي والمواد الكيماوية والنفايات الخطرة.

ويعقد الاجتماع ضمن الدورة «26» لمجلس وزراء البيئة العرب، لمدة 3 أيام، برئاسة الدكتور عبدالعزيز عمر الجاسر، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية .

وقال خالد فهمي، وزير البيئة، في تصريحات صحفية، الخميس، إن الدورة يسبقها اجتماع اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي، خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر، حيث ستناقش الدورة الجديدة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة «25»، وعلى رأسها متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنفيذية الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وتحديث مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية، بالإضافة إلى مناقشة مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة «ريو + 20»، ومتابعتها وصولا بها إلى مراحل التنفيذ.

وأضاف وزير البيئة، أن الاجتماع سيتناول متابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة والتصحر والتنوع البيولوجي والمواد الكيماوية والنفايات الخطرة، بالاضافة إلى موضوعات أخرى منها التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة، وكيفية إعداد التكامل في الموقف العربي تجاه قضايا تغير المناخ والاستراتيجيات ذات الصلة، ومحور التحول إلى الاقتصاد الأخضر في الدول العربية، وستناقش الدورة شعار يوم البيئة العربي لعام 2015، والنظر في آليات تنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، والأوضاع البيئية في العديد من الدول منها فلسطين، الجولان السوري، السودان، الصومال، جزر القمر وغيرها، فيما يعتبر مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي الذي أقرته القمة العربية أحد أهم الموضوعات التي تتناولها الدورة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية