بدء اجتماعات وزراء البيئة العرب بالسعودية السبت

تبدأ السبت المقبل، اجتماعات وزراء البيئة العرب، بمدينة جدة السعودية، لمناقشة الأوضاع البيئية بالمنطقة وآليات مواجهة التدهور البيئي، والخطط العربية للحد من مخاطرها على الصحة العامة، ومتابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة والتصحر والتنوع البيولوجي والمواد الكيماوية والنفايات الخطرة.

ويعقد الاجتماع ضمن الدورة «26» لمجلس وزراء البيئة العرب، لمدة 3 أيام، برئاسة الدكتور عبدالعزيز عمر الجاسر، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية .

وقال خالد فهمي، وزير البيئة، في تصريحات صحفية، الخميس، إن الدورة يسبقها اجتماع اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي، خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر، حيث ستناقش الدورة الجديدة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة «25»، وعلى رأسها متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنفيذية الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وتحديث مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية، بالإضافة إلى مناقشة مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة «ريو + 20»، ومتابعتها وصولا بها إلى مراحل التنفيذ.

وأضاف وزير البيئة، أن الاجتماع سيتناول متابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة والتصحر والتنوع البيولوجي والمواد الكيماوية والنفايات الخطرة، بالاضافة إلى موضوعات أخرى منها التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة، وكيفية إعداد التكامل في الموقف العربي تجاه قضايا تغير المناخ والاستراتيجيات ذات الصلة، ومحور التحول إلى الاقتصاد الأخضر في الدول العربية، وستناقش الدورة شعار يوم البيئة العربي لعام 2015، والنظر في آليات تنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، والأوضاع البيئية في العديد من الدول منها فلسطين، الجولان السوري، السودان، الصومال، جزر القمر وغيرها، فيما يعتبر مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي الذي أقرته القمة العربية أحد أهم الموضوعات التي تتناولها الدورة.