أمن البحيرة يفرق وقفة للإخوان بـ«حوش عيسى».. وضبط 3 من المشاركين

فرّقت قوات الأمن بمحافظة البحيرة، صباح الخميس، وقفة لأنصار جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة حوش عيسى، وتمكنت من إلقاء القبض على 3 من المشاركين في الوقفة.

كان العشرات من المنتمين لجماعة الإخوان تجمعوا بشارع القضيب بحوش عيسى، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة، فانتقلت قوات الأمن، وتم تفريقهم، وضبط 3 من المشاركين فيها، وهم إسلام.م.س (22 عاما- عامل)، وطارق.ع.ع (51 عاما- موظف بإدارة حوش عيسى التعليمية)، وثروت.م.م (46 عاما- كاتب بالإدارة المالية) ومقيمون بحوش عيسى وبحوزتهم 2 شمروخ ألعاب نارية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت بتحديد المحرضين والمشاركين في الوقفة وضبطهم.