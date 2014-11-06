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حلوى شوكولاتة الفوندون

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حلوى شوكولاتة الفوندون حلوى شوكولاتة الفوندون

الخميس 06-11-2014 06:02

تقدم إليك "سيدتي.نت" طريقة عمل حلوى شوكولاتة الفوندون لتحلية مميزة 

 

المقادير:

360 غ من الشوكولاتة الداكنة

1¾ أكواب من الزبدة غير المملحة

12  بيض

1 و1/2  كوب من السكر

1 علبة  حليب مكثف محلى

1¼ أكواب طحين

لدهن أكواب الألومنيوم:

½ كوب من السكر

½ كوب من الزبدة٬ المذوّبة

 

طريقة التحضير

1. تُذوّب الشوكولاتة والزبدة في حمام مائي .و يُخفق البيض والسكّر لمدّة 10 دقائق بواسطة الخلاّط الكهربائي حتى يشكّل المزيج رغوة، ومن ثمّ يُضاف الحليب المكثف المحلى ويُمزج بواسطة الملعقة. ثم تُضاف الشوكولاتة والزبدة المذوّبة وتُمزج المكونات معاً.

2. يُضاف الطحين ويُمزج ويُترك الخليط في البرّاد لمدّة 15 دقيقة.

3. تُستعمل فرشاة لدهن أكواب الألومنيوم بالسكّر والزبدة؛ يُسكب المزيج لملء ¾ من كلّ كوب، ومن ثمّ توضع الأكواب في الثلاّجة لمدّة 30 دقيقة.

4. قبل تقديم حلوى "الفوندون"، يتمّ إخراج الأكواب من الثلاّجة وتُخبز في الفرن المحمّى على حرارة 220 درجة مئوية لمدّة 12-15 دقيقة. من ثمّ يتم إخراج الأكواب من الفرن وتُقلب رأساً على عقب على طبق التقديم وتُقدّم ساخنة.

 

 

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