مجلة “ذا ويك” الأمريكية: الكشف عن هوية قاتل أسامة بن لادن

كشفت مجلة “ذا ويك” الأمريكية عن قاتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن وهو عضو في “الفريق 6″ التابع كمجموعة كوماندوس في فرقة “نيفي سيل” الأمريكية الخاصة ويدعى روب أونيل.

وذكرت المجلة – في تقرير أوردته على نسختها الإلكترونية اليوم الخميس، أن أونيل، البالغ من العمر 38 عاما، خدم في سلاح البحرية الأمريكية لمدة 16 عاما، وحصل على 52 ميدالية خلال مسيرته العسكرية، بما في ذلك نجمتين فضيتين، وأربع نجوم برونزية لبسالته.

ونوهت المجلة إلى أن الكشف عن هويته جاء قبل أسبوع من الإعلان عن إجرائه للقاء صحفي مع شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية.

وأشارت إلى إن الحوار يعد فيلما وثائقياً يذاع على يومين أولهما الثلاثاء الموافق الحادي عشر من الشهر الجاري، حيث ستكشف لأول مرة عن هوية جندي القوات الخاصة، الذي يعرف باسم “القناص”، وسيشرح تفاصيل انضمامه لصفوف القوات الخاصة الأمريكية والتدريبات التي تلقاها.

وسيكشف الجندي عن أدق تفاصيل العملية، التي عرفت باسم “رمح نيبتون” ، مثل تحطم أحد مروحيات الجيش الأمريكي، وسبب خوف 6 من جنود القوات الخاصة المشتركين في العملية على حياتهم، واللحظات الأخيرة لأسامة بن لادن قبل قتله داخل أحد المنازل في باكستان، حيث كان يختبئ.