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من المحاماة الى الإعلام … نهاوند سرى مفاجأة “on tv” فى صباح أون

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من المحاماة الى الإعلام … نهاوند سرى مفاجأة “on tv” فى صباح أون من المحاماة الى الإعلام … نهاوند سرى مفاجأة “on tv” فى صباح أون

كان اختيارها لتقديم برنامج توك شو صباحى من اهم البرامج الموجودة على شاشة الفضائيات مفاجأة كبيرة لم يتوقعها الكثيرون ، فبعد فترة طويلة وصلت الى شهرين كثرت فيها التكهنات والتوقعات حول الاعلامية التى ستكون بديلا لامانى الخياط فى برنامج صباح اون ، أستقر البرت شفيق رئيس قنوات اون تى فى عليها لتكون مفاجأة للجميع .
> هى نهاوند سرى مراسلة قناة اون تى فى ، والتى تدربت على فنون العمل الاعلامى من خلال عملها فى تغطية الاحداث والمؤتمرات الهامة فى كل مكان فى لفضائيتى اون تى فى واون تى فى لايف ، ثم اثقلت موهبتها الاعلامية وحبها للعمل الاعلامى من خلال أكديمية ” أونا ” التى درست فيها كورس مكثف لتقديم برامج التوك شو  ثم انتقلت لتقديم تغطيات اخبارية من غرفة أخبار اون تى في .
> ” نهاوند ” أعربت فى تصريحات خاصة لوكالة أونا  عن سعادتها الشديدة بتجربة العمل كمراسلة صحفية لقناة اون تى فى حيث انها اكتسبت خبرة كبيرة وتعرفت على الكثير من المصادر وتعاملت مع المواطنين عن قرب فتعرفت على مشاكلهم واوجاعهم وكل ما يهمهم .
> واضافت ، ان أختيار ادارة اون تى فى لها لمشاركة الاعلامى رامى رضوان وفاطمة النجدى فى تقديم برنامج صباح اون على فضائية اون تى فى ،اسعدها كثيرا وكان مفاجأة سارة لها ، متمنية أن تكون عند حسن ظن إدارة القناة بها التى أتاحت لها الظهور على الشاشة والدخول الى كل بيت فى مصر ، ومتمنية ان توفق فى تقديم البرنامج بشكل مختلف يضيف للمشاهد معلومات جديدة وبصورة سهلة.
> وأوضحت أن قناة “أون تى فى” تعمل على إعطاء الفرصة للمتميزين والمجتهدين من اجل مساعدتهم على المشاركة الفعالة التى تساهم فى صناعة النجوم.
> وعن نشأتها قالت ” نهاوند ” انها تخرجت من كلية الحقوق جامعة القاهرة قسم اللغة الانجليزية ، وعملت بمهنة المحاماة لمدة ثلاثة سنوات وهو ما اكسبها مهارات التواصل مع الناس ، ولكنها كانت تحب العمل الاعلامى منذ طفولتها حتى انها كانت تقوم بتسجيل حوارات مع افراد اسرتها وتسجيلها على شرائط كاسيت.

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أونا

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