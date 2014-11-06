هانى شاكر وإيمان البحر درويش يُحييان سادس أيام مهرجان الموسيقى العربية

تُقام مساء اليوم، الخميس 6 نوفمبر خمس حفلات على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية في إطار مهرجان الموسيقي العربية، ففى الثامنة مساء على المسرح الكبير يقدم أمير الغناء العربى هانى شاكر فاصلاً غنائياً يتضمن باقة مختارة من اشهر اعماله التى قدمها على مدار مشواره الفنى المشرق الى جانب نخبة من مؤلفات الطرب وذلك بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو احمد عامر يسبقه فاصل يضم فقرات فنية لكل من عازف القانون العراقى فرات قدورى ومجموعته والمغربيان اجفان وفؤاد زبادى .

وفى السادسة مساء على المسرح الصغير تحيى مجموعة عطية شراراة بقيادة الدكتور حسن شرارة حفلاً يتضمن عددا من مؤلفات الموسيقار الراحل عطية شرارة الى جانب كوكبة من اشهر الحان الموسيقى العربية .

كما يقام فى الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقى العربية حفلاً فى فاصلين الاول لـ ابرهيم الموجى وفرقته اما الثانى لـ محمد الموجى بمشاركة كل من رحاب مطاوع ، نهاد فتحى ، احمد عفت وسعيد عثمان .

وفى نفس التوقيت على مسرح الجمهورية يقدم نجوم الاوبرا امجد العطافى ، خالد عبد الغفار ، وليد حيدر ، ايات فاروق ، عفاف رضا ، محمود درويش ومحمد الشامى حفلاً بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو حازم القصبجى .

وتمتد الفعاليات الى مسرح سيد درويش ” اوبرا الاسكندرية ” حيث يشدو فى الثامنة مساء النجم ايمان البحر درويش فاصلاً غنائياً بمصاحبة فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار يسبقه فقرة موسيقية لعازف الكمان ايهاب عبد الحميد اما الفاصل الاول يحييه كل من الفنان محسن فاروق والنجمة نادية مصطفى .

وعلى الجانب البحثى يعقد المؤتمر المصاحب للمهرجان جلسة ختامية مغلقة لصياغة ومناقشة التوصيات التى خرج بها المؤتمر .