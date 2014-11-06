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إنريكي: ميسي أفضل لاعب شاهدته في حياتي

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إنريكي: ميسي أفضل لاعب شاهدته في حياتي إنريكي: ميسي أفضل لاعب شاهدته في حياتي

(إفي): أكد لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني أن الفوز الذي حققه فريقه الأربعاء على أياكس أمستردام الهولندي (0-2) في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا "سيجعل الفريق أقوى" بعد الخسارة أمام ريال مدريد وأمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

واحتفى إنريكي، في تصريحات صحفية عقب المباراة، بالتأهل حسابيا إلى ثمن نهائي البطولة، بعد مباراة اضطر فيها الفريق للتراجع أمام المنافس في بعض لحظاتها.

وأوضح "بعد نتيجتين سلبيتين، دائما ما يكون الفوز هاما لتعزيز الفريق، وهذا لا يعني أننا لن ننتقد أنفسنا، لأن هناك أمور يجب تحسينها".

وأضاف أن الضغط على المنافس هو سر تحسن أداء الفريق في الشوط الثاني من المباراة، مشيرا إلى أن قدرات الفريق ظهرت بصورة أكبر بعد أن ضغط لاعبوه على أياكس.

وتابع "في الشوط الثاني ضغطنا بصورة أفضل، وانطلاقا من هذه الاستراتيجية، ظهرت قدراتنا بصورة أكبر"، مشيرا إلى أن لاعبيه قدموا مباراة "جادة ومتكاملة كان من الممكن حسمها" قبل منتصف الشوط الثاني، حينما سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني.

وعن ميسي، الذي يتقاسم صدارة الهدافين التاريخيين للبطولة مع راؤول جونزاليس (71 هدفا)، قال "انه أفضل لاعب شاهدته طوال حياتي، دون أدنى شك".

وفيما يتعلق بجلوس المدافع جيرارد بيكيه احتياطيا للمباراة الثانية، الأمر الذي فسره البعض على أنه عقاب، قال "لا يوجد أي عقاب، ولا شيء شبيه".

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