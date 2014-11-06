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مدرب أياكس: كنا نستحق الأفضل أمام برشلونة

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مدرب أياكس: كنا نستحق الأفضل أمام برشلونة مدرب أياكس: كنا نستحق الأفضل أمام برشلونة

(إفي): أكد فرانك دي بور، المدير الفني لأياكس أمستردام الهولندي أن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل من الخسارة بهدفين نظيفين أمام برشلونة في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال دي بور، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "كنا نستحق نتيجة أفضل. كنا نستحق تسجيل هدف بالتأكيد أو اثنين، ورغم أن برشلونة بدأ الشوط الثاني بصورة أفضل، سنحت لنا فرص للتسجيل".

وتابع "البطاقة الحمراء (التي حصل عليها جويل فالتمان) حسمت المباراة، ولكن بإمكاننا أن نشعر بالسعادة بأداء الشوط الأول الذي كنا نستحق فيه هدفا وركلة جزاء".

وعن تذبذب مستوى الفريق قال "من الصعب للغاية الحفاظ على هذا المستوى، بدأنا الدقائق الخمسة الأولى بصورة سيئة، ولكننا اكتسبنا بعض الثقة، كان مستوى الفريق متذبذب، لأننا كنا متوترين في الشوط الثاني".

وأضاف "كنت أود أن يبذل الفريق قصارى جهده، وقد كان. أنا سعيد للغاية باللاعبين".

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