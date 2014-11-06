أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
المعارضة السورية: الحديث عن استهداف مستودع كيماوي للمعارضة "كذب" -
برلين: استخدام الغاز السام جريمة حرب يتعين معاقبة مرتكبيها -
تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... تعلمت السرقة من خلال التليفزيون -
المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

حزب الله يشيد بعملية القدس ويعتبرها نموذجًا للمقاومة

Google+ Print
حزب الله يشيد بعملية القدس ويعتبرها نموذجًا للمقاومة حزب الله يشيد بعملية القدس ويعتبرها نموذجًا للمقاومة

 

حزب الله

أشاد حزب الله بالعملية البطولية التي نفذها الفلسطيني إبراهيم عكاري في مدينة القدس المحتلة، والتي أدت إلى مقتل وجرح العديد من من المستوطنين قبل أن يستشهد على أيدي جنود الاحتلال.

وأصدر حزب الله البيان التالي: يحيي حزب الله العملية البطولية التي نفذها المجاهد الفلسطيني البطل إبراهيم عكاري في مدينة القدس المحتلة والتي أدت إلى مقتل وجرح العديد من من المستوطنين الصهاينة قبل أن يُستشهد على أيدي جنود العدو.

إن هذه العملية الناجحة هي نموذج للمقاومة الشعبية المستمرة، والتي تؤكد على حيوية الشعب الفلسطيني وإرادته الراسخة في مواجهة عملية التهويد المتصاعدة للمدينة المقدسة ومحاولات العدو إزالة المسجد الأقصى ومقدسات المسلمين والمسيحيين في المدينة.

ويدعو حزب الله أبناء الأمتين العربية والإسلامية إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يقدّم خيرة شبابه لتأكيد هويته الأصيلة والحفاظ على أرضه في مواجهة الاستيطان والعدوان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا