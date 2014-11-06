حزب الله يشيد بعملية القدس ويعتبرها نموذجًا للمقاومة

أشاد حزب الله بالعملية البطولية التي نفذها الفلسطيني إبراهيم عكاري في مدينة القدس المحتلة، والتي أدت إلى مقتل وجرح العديد من من المستوطنين قبل أن يستشهد على أيدي جنود الاحتلال.

وأصدر حزب الله البيان التالي: يحيي حزب الله العملية البطولية التي نفذها المجاهد الفلسطيني البطل إبراهيم عكاري في مدينة القدس المحتلة والتي أدت إلى مقتل وجرح العديد من من المستوطنين الصهاينة قبل أن يُستشهد على أيدي جنود العدو.

إن هذه العملية الناجحة هي نموذج للمقاومة الشعبية المستمرة، والتي تؤكد على حيوية الشعب الفلسطيني وإرادته الراسخة في مواجهة عملية التهويد المتصاعدة للمدينة المقدسة ومحاولات العدو إزالة المسجد الأقصى ومقدسات المسلمين والمسيحيين في المدينة.

ويدعو حزب الله أبناء الأمتين العربية والإسلامية إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يقدّم خيرة شبابه لتأكيد هويته الأصيلة والحفاظ على أرضه في مواجهة الاستيطان والعدوان.