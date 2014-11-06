أوباما يطلب من الكونجرس تفويضًا جديدًا لقتال “داعش”

طلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس الأربعاء، من الكونغرس الأمريكي الذي أصبح يسيطر عليه الجمهوريون، دعمه بتفويض جديد لقتال متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال أوباما في مؤتمر صحفي غداة تعرض حزبه الديمقراطي لخسارة كبيرة في انتخابات التجديد النصفي “لدينا الآن عدو من نوع مختلف. الاستراتيجية مختلفة ويجب تنظيم الشراكة مع العراق ودول الخليج الأخرى والتحالف الدولي بشكل مختلف.”

وأضاف أن الأمر يحتاج إلى تفويض جديد لاستخدام القوة العسكرية ليعبر عن أن “استراتيجيتنا الحالية ليست رهينة شهرين أو ثلاثة مقبلة، وإنما هي استراتيجيتنا في المستقبل.”

وتابع أنه سيبحث الأمر مع الزعماء الديمقراطيين والجمهوريين في اجتماع في البيت الأبيض يوم الجمعة القادم.