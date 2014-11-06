أوباما للناخبين الأمريكيين: «سمعتكم»

قال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الخميس، إنه يحترم الرسالة، التي وجهها الشعب الأمريكي، الذي صوت للصالح الجمهوريين، خلال انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وأضاف أوباما، تعليقا على نتائج الانتخابات، التي جرت، الأربعاء، في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض، أن «الفوز الذي حققه الجمهوريون يدل على أن الشعب الأمريكي يريد واشنطن أن تنجز عملها».

وتابع: «إلى كل من صوت في الانتخابات أود أن تعلموا أنني سمعتكم»، متعهدًا بالعمل مع الجمهوريين خلال العامين المقبلين حتى انتهاء فترة رئاسته واٍن كان سيكون «شاقًا» عليه.

وأعلن أنه سيعقد اجتماعا موسعًا مع قادة الكونجرس من الحزبين، الجمعة، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى الاستماع إلى أفكار الجمهوريين حول سبل إدارة البلاد خلال الفترة القادمة.

واستطرد: «الجمهوريون يستحقون التحية لإدارتهم حملة انتخابية جيدة»، مشيرا إلى أن ما يقف أمامه الآن هو أن «المواطنين يتوقعون ممن صوتوا لهم أن يبذلوا قصارى جهدهم والتركيز على طموحاتهم وهذه هي مسؤولية الحزبين لتحقيق ذلك».