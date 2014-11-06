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رئيس الأركان الليبي: بنغازي على مشارف التحرير.. والجيش في درنة قريبًا

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قال رئيس أركان الجيش الوطني الليبي، اللواء عبد الرزاق الناظوري، إن «أيامًا قليلة تبقت أمام الجيش لإعلان تحرير بنغازي كاملة»، مضيفًا: «بنغازي على مشارف التحرير».

وأضاف رئيس الأركان الليبي، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن «معركة بنغازي متواصلة على قدم وساق، وقريبا سترون الجيش في درنة، وستبدأ عملية تحرير باقي المدن الليبية».

كان رتلا عسكريا يحمل أسلحة ثقيلة تابعا للجيش الوطني الليبي توجه، الأربعاء، من مدينة طبرق شرق ليبيا نحو مدينة بنغازي، التي أعلن الجيش سيطرته على 90% من أراضيها، فيما لا تزال مناطق غرب المدينة واقعة تحت سيطرة مجلس شورى ثوار بنغازي، التابع لجماعة أنصار الشريعة الموالية لتنظيم القاعدة في البلاد.

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