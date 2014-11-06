الكونجرس الجديد يضم اكثر من مائة سيدة لاول مرة في تاريخ امريكا



> تدخل اكثر من مائة سيدة الكونجرس الامريكي بعد انتخابات التجديد النصفي التي جرت هذا الاسبوع وذلك للمرة الاولى في تاريخ الولايات المتحدة.

ووفقا لنتائج انتخابات مجلس الشيوخ التي تم اعلانها حتى الآن، بلغ عدد العضوات عشرين وهو نفس العدد الذي اسفرت عنه انتخابات عام 2012 لكن العدد قد يصل الى 21 في حال فوز الديموقراطية ماري لاندريو في انتخابات الاعادة بولاية لويزيانا.

ومن ناحية اخرى يبلغ حاليا عدد عضوات مجلس النواب 81 عضوة وفقا لما اعلنه مركز السياسة والمرأة الامريكية بجامعة راتجرز الامريكية.

غير ان هناك منافسات تشارك فيها المراة في اربع دوائر لم تحسم بعد وهو ما يعني ان عدد العضوات بمجلس النواب قد يصل الى 85 مقابل 79 في الكونجرس السابق.

> وعلى الرغم من تلك النتائج اٍلا انه فيما يبدو ان عدد العضوات داخل الكونجرس لم يزد سوى بنسبة ضئيلة عن ما كان عليه في السابق.

فقد كان هناك 99 عضوة بالكونجرس قبل اجراء انتخابات التجديد النصفي هذا الاسبوع في حين يوجد الآن 101 عضوة وقد يزيد العدد الى 106.

وتقول ديبي وولش مديرة مركز السياسة والمرأة الامريكية انه حتى مع فوز الاربع المرشحات الباقيات في انتخابات مجلس النواب ستصل نسبة السيدات بالكونجرس الى 20 بالمائة وهي نسبة لازالت ضئيلة على حد قولها.

والاهم ان عدد المرشحات اللائي تم انتخابهن هذا العام ليس كبيرا مقارنة بالاعوام السابقة اذ تم انتخاب 24 سيدة عام 1992 وهي اعلى نسبة بينما انتخب 13 سيدة عام 2010 و19 عام 2012.

وقد وصل عدد العضوات الجدد اللائي دخلن الكونجرس هذا العام الى 11 فقط قد يصلن الى 13 بعد الفوز في دائرتين الاقرب ان تفوز بهما سيدتان.

أ ش أ