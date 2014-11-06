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حجز دعوي حبس وعزل محافظ كفر الشيخ لجلسة 25 ديسمبر للحكم

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حجز دعوي حبس وعزل محافظ كفر الشيخ لجلسة 25 ديسمبر للحكم حجز دعوي حبس وعزل محافظ كفر الشيخ لجلسة 25 ديسمبر للحكم

أرشيفية

حددت محكمة جنح بندر كفر الشيخ الدائرة الثانية الدعوي المقامة من رئيس مدينة دسوق السابق والتي تطالب بحبس وعزل محافظ كفر الشيخ الحالي لجلسة 25 ديسمبر للحكم من الشهر القادم .

وكان سمير ذكي غباشي رئيس مركز ومدينة دسوق السابق قد أقام دعوي قضائية رقم 7776 لسنة 14 ق ضد محافظ كفر الشيخ الحالي المستشار محمد عزت عجوة تطالب بحبسه وعزله لإمتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في الدعوي رقم 7937 لسنة 13 ق بعودتة لعمله رئيساً لمركز ومدينة دسوق بعد أن قام المحافظ السابق المهندس سعد الحسيني بعزله من منصبه في مارس 2013 ولكن المحافظ الحالي رفض تنفيذ الحكم حتي بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بالاستمرار في تنفيذ الحكم وألزام المحافظ بتنفيذه .

واضاف “المدعي” في دعواه بأن المحافظ قام بتعين شخص أخر في مكانه بالمخالفة للقانون رقم 19 لسنة 2012 والذي يقضي بعدم التعاقد علي باب من أبواب الموزانة أعتباراً من أغسطس 2012 وخاصة أن رئيس المدينة الحالي قد خرج منذ فترة علي المعاش من وظيفتة بهيئة الشرطة ولكن المحافظ الحالي كلفه بالقيام بالإشراف علي مشروع مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة لمدة 4 ايام فقط حتي قام بتعينه رئيساً لمركز ومدينة دسوق.

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