على غرار ” احمد ” جبر موسوعة جينس تقيم محاولة لتحطيم الرقم القياسى للغوص بدهب‎ بجنوب سيناء

يستعد الغواص المصرى وائل عمر لكسر الرقم القياسى فى الغوص والدخول فى موسوعة جينس العالمية للارقام القياسية ، وذلك فى 23 فبراير القادم 2015 حيث من اجل كسر الرقم القياسي العالمي للغوص بنظام الدائرة المفتوحة لعمق يصل إلى 375 متر.

يعود الرقم القياسي السابق، ويبلغ 332.25 متر، إلى الغواص المصري أحمد جبر ، وقد حققه في دهب عام 2014.

ويعتبر وائل عمر هو من أوائل الغواصين الذين استطاعوا الغوص في منطقة البلو هول بدهب وأول من كسر حاجز ال200 متر عام 2001 بدهب حيث غاص علي عمق 2016 متر حيث حصل علي الشهادة الدولية TDI) )عام 2000 فقد ساهم وائل عمر بأنتشال جثث بعض الغواصين من البلوهول

وقد اختار الغواص وائل عمر منطقة راس محمد التي يبلغ عمقها 1150 متر لتحقيق الرقم العالمى

وقال عمر :” ان محاولة كسر الرقم العالمي الجديد سوف تستغرق22 ساعة، ويستخدم خلالها 118 أسطوانة غاز وسوف يقوم بالتحكيم ممثل عن جينيس للأرقام القياسية ” .

يقوم بمساعدة الغواص فريق مكون من 25 غواص للاعتناء به، بالإضافة إلى فريق الدعم، وسيكون الغواصون موجودون على مسافات منتظمة خلال الهبوط لوائل وخلال فترة صعوده الطويلة أيضًا. وسوف تقوم مجموعة من الغواصين المحترفين والمدربين بكفاءة عالية بحمل الأسطوانات الإضافية لوائل ومساعدته .

عمر الغاز الموجود بالأسطوانة معرضًا لتغيرات الضغط، وعلى عمق 375 مترًا سوف يكون الغاز الذي يتنفسه وائل ثقيلًا ومضغوطًا بدرجة كبيرة جدًا.

وبهذا يكون وائل معرضًا للعديد من المشاكل الصحية الخطيرة، ومنها خدر النيتروجين والتسمم بالأكسجين ومتلازمة الضغط العالي العصبي وانتشار الغاز الخامل بشكل عكسي.

المغامرة التي يقوم بها وائل عمر هي مخاطرة قد تؤدي بحياتة ولكنة مصر عليها لرفع علم مصر عاليا فى المحافل الدولية