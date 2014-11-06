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«تمكين» للتقنيات وسيسكو توقعان مذكرة تفاهم تعاونية

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«تمكين» للتقنيات وسيسكو توقعان مذكرة تفاهم تعاونية «تمكين» للتقنيات وسيسكو توقعان مذكرة تفاهم تعاونية

    أعلنت شركة "تمكين للتقنيات" مؤخراً عن توقيعها لمذكرة تفاهم مع شركة "سيسكو" الرائدة في قطاع حلول شبكات الإنترنت، وبموجب مذكرة التفاهم ستكون مهمة شركة "تمكين للتقنيات" التركيز على التوفيق بين أهداف استراتيجيتها لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع التكنولوجيات المتقدمة التي تعتمدها مجموعة "سيسكو"، وكذلك العمل بشكلٍ وثيق مع شركة "سيسكو" للاستفادة من الشراكات الاستراتيجية للتركيز على بناء وتطوير المهارات والقدرات المحلية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناء قدرات تقنية متخصصة.

وكانت شركة "تمكين" قد تأسست في عام 2013 م بموجب قرار معالي وزير العمل السعودي ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس عادل فقيه، ضمن شراكة بين شركة "تكامل" لخدمات الأعمال القابضة وصندوق تنمية الموارد البشرية، للعمل كمزود لخدمات تكنولوجيا المعلومات لمختلف الجهات الحكومية في المملكة، كما تتبنى الخدمات السحابية ليس لخفض التكاليف فحسب، بل لدعم ديناميكية الأعمال وتحقيق فوائد كبيرة، وفي إطار مذكرة التفاهم ستسعى شركَتَا "سيسكو" و "تمكين" لتحديد العوامل المحفزة للأعمال والانتاجية للمساهمة في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في توفير أحدث الحلول التقنية وأكثرها تطوراً، بما في ذلك الخدمات والحلول السحابية لمختلف الجهات الحكومية في المملكة، وذلك لدعم الكفاءة وخفض التكاليف التشغيلية، كما ستقوم شركة "تمكين" بالعمل جنباً إلى جنب مع شركة "سيسكو" للمساهمة في بناء وتطوير مختلف المهارات والمواهب في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال إطلاق وإدارة برنامج تدريبي يستهدف موظفيها، بحيث يتمتع المشاركون في هذا البرنامج بخاصية الدخول لمجموعات شركة سيسكو للأعمال، والحصول على تحديثات دورية تركز على تصاميم وحلول تقنية في مجال تقنية المعلومات.

وحول مذكرة التفاهم قال الرئيس التنفيذي لشركة "تمكين" الأستاذ أيمن أبو عباه: "يُعدّ هذا الاتفاق الإطاري مع سيسكو بمثابة حلقة رئيسية في علاقتنا الراسخة والقوية مع الشركة، وسوف يساعدنا على تحقيق هدفنا المشترك في تقديم حلول تقنية مبتكرة، وذات قيمة عالية للقطاع الحكومي، في الوقت الذي تبذل فيه السعودية جهوداً كبيرة في الاستثمار ليس بهدف تحسين المعرفة التقنية في المملكة فحسب، وإنما أيضاً لتشجيع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير المهارات والمواهب السعودية.

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