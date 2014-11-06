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محافظ حوطة بني تميم المكلف يترأس اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني

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محافظ حوطة بني تميم المكلف يترأس اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني محافظ حوطة بني تميم المكلف يترأس اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني
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خالد العجمي خلال ترؤسه الإجتماع

حوطة بني تميم - خالد بن محمد تصوير - زيد المسعود

    عقدت اللجنة الفرعية للدفاع المدني في حوطة بني تميم "الاجتماع الثامن عشر لها" وذلك برئاسة محافظ حوطة بني تميم ورئيس اللجنة المكلف خالد بن عبدالله العجمي وبحضور اعضاء اللجنة مديري ورؤساء الإدارات الحكومية ومندوب إدارة الطرق والنقل بمنطقة الرياض، وبدأ الاجتماع بكلمة للمحافظ رحب فيها بالحضور وتطرق من خلالها إلى أهمية سلامة المواطن والمقيم والممتلكات وتسخير الإمكانيات لتوفير الأمن والسلامة للجميع. بعدها تمت مناقشة عدد من الموضوعات التي كان من أبرزها استعداد الأجهزة الحكومية ذات العلاقة لدعم اعمال الدفاع المدني حسب خطة الادارة لمواجهة اخطار الامطار والسيول ومعالجة السلبيات التي نتجة في الاعوام الماضية. كما وجه المجتمعون ان تكون الجهات المعنية على أتم الاستعدادات الخاصة لمواجهة أخطار السيول والأمطار التي قد تتعرض لها المحافظة والمراكز التابعة لها بهدف حماية الأرواح والممتلكات بعد هطول الأمطار عليها لا قدر الله.

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