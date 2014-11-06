بالصور..التفاصيل الكاملة لإنفجار محطة قطار منوف

انفجرت مساء امس الاربعاء قنبلة بالقطار رقم 858 القادم من كفر الزيات الى منوف بمحطة قطارات منوف والذى اسفر عن مصرع 4 اشخاص اثنين من امناء الشرطة واصابة 8 اخرين .

وجاءت التفاصيل الكاملة للانفجار بداية عندما وصل القطار رقم 858 القادم من كفر الزيات الى محطة منوف اشتبه الركاب فى وجود جسم غريب فى العربة الاخيرة للقطار اسفل اخر كرسى للقطار بجوار دورات المياه بالقطار حيث وجد الاهالى كيس اسود وبداخله علبه فقاموا بابلاغ امين الشرطة الموجود على المحطة .

وقام امين الشرطة أحمد كمال مسعود من شرطة النقل والمواصلات بفحص الشنطة ووجد بداخلها جسم هيكلى وابلغ امين الشرطة للحماية المدنية محمد عبد المقصود الخولى وتم فحص الجسم وقام بانزال الركاب من القطار وابلاغ الحماية المدنية بشبين الكوم حتى تستطيع فحص الجسم وبيان قابليته للانفجار ام مجرد قنبلة هيكيلة .

> وعقب اخلاء القطار وتوقف الركاب على المحطة انفجرت العبوة وراح كلا من امناء الشرطة ضحايا للحادث .

قال اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية, أن القنبلة التى انفجرت بقطار منوف قنبلة بدائية – وفقا لما وصفه المصابون – وكانت موجودة بالقطار قبل دخوله الى محطة منوف .

وأضاف مدير الامن أن القنبلة انفجرت اثناء طلب امناء الشرطة الحماية المدنية لفحص الجسم الغريب الموجود بالقطار مما ادى الى مصرعهم واصابة 6 اخرون بينهم سائق القطار ومصرع اثنين من المدنيين .

وأشار فهمى إلى أنه تم استدعاء قوات الاسعاف والمطافى واخلاء المحطة وعمل كردون وتمشيط المنطقة للفحص عن اى اجسام غريبة ولم يتم اكتشاف اى قنابل اخرى بالمحطة .

وأكد أن البحث الجنائى وفريق النيابة قام بمعاينة القطار والمحطة لبيان مكونات القنبلة وتاثيرها وحجم الخسائر .

وأوضح مدير الامن أنه سيقام جنازة عسكرية غدا لشهداء الواجب امناء الشرطة الذين لقوا مصرعهم فى الحادث ولكن سيتم ذلك وفقا لرغبة ذويهم على اقامة الجنازة .

وقالت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية أن7 سيارات اسعاف قامت بنقل القتلى والمصابين إلى مستشفى منوف العام وتم انتداب اطقم طبية وتمريض للمساعدة فى اسعاف المرضى .

وأكدت سرور أن حالات الاصابة تنوعت ما بين حروق وسحجات وكدمات بجميع انحاء الجسم نتيجة الانفجار.

كما تفقد الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية واللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية فى الساعات الاولى من صباح الخميس محطة قطار منوف اثر انفجارالقنبلة

وزار المحافظ المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم العزاء لاهالى الضحايا وذويهم.

وأعرب محافظ المنوفية عن أسفه الشديد حيال ما يقع من حوادث , مؤكدا ان مايتصف به الارهابين الخسة والتجرد التام من معنى الانسانية وانه يجب علينا جميعا حكومة وشعبا أن نقف بشدة ووعى تام لمواجهة هذا الاجرام الممنهج الذي يهدد حياة الابرياء من أبناء مصر .

وقام فريق من النيابة العامة بمحافظة المنوفية فى الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس بمعاينة القطار المحترق .

> وأعلنت مديرية الصحة بالمنوفية ، عن الأسماء النهائية لقتلى ومصابى حادث انفجار قنبلة بمحطة قطار منوف.

حيث أعلنت أن اعداد القتلى ارتفع الى 4 اشخاص ،اثنين أمناء شرطة وآخر مدنى ،ووصل عدد المصابين الى 8 اشخاص .

حيث لقى كلا من محمد عبد المقصود الخولى 25 سنة ومقيم الحامول واحمد كمال مسعود 34 سنة ومقيم الباجور أمناء شرطة وتوفوا متاثرين باصابتهم , كما لقى أمين السيد حداد 59 سنة من محلة منوف مصرعه عقب اجراءه عملية بمستشفى منوف العام وتوفى بغرفة العناية المركزة و وحسن فتحى عمارة 45 سنة مقيم العامرة والذى تم تحويله لمستشفى شبين الكوم التعليمى لخطورة حالته .

وأصيب كلا من دسوقى عبد الغفار 48 سنة مدينة الشهداء مصاب اشتباه كسر بالساق اليمنى وابراهيم مصطفى بسيونى 28 سنة شبين الكوم مصاب بشطية بالعضد الايسر ، والسيد سيد أحمد شعلان 54 سنة منوف مصاب بشظية بالساق اليسرى ، وعمرو سعيد الخضراوى 21 سنة ومقيم برهيم كسر بالنتؤ العظمى بعظمة اللوح .

بينما أصيب عبد الحميد حمدى ابو الخير 32 سنة منوف شظية بالفخذ اليسرى ، وأحمد مرضى أبو عدس 23 سنة منوف مصاب خلع بالكتف وما بعد الارتجاج ، ومحمد عبد العزيز حسنين 41 سنة شبين الكوم كسر العضد الايسر ،والسيد شفيق السيد 30 سنة الباجور ومصاب ببتر للسلامتين الطرفتين للخنصر والبنصر لليد اليسرى ،وابراهيم عفيفى مراد 37 سنة منوف مصاب باشتباه كسر بالفقرات وتم تحويله لمستشفى الجامعة .