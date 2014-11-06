مدير امن الاسماعيلية يكرم ضباط وافراد شرطة لجهدهم المتميز‎

قام السيد اللواء مصطفى سلامة مدير امن الاسماعيلية اللواء فيصل دويدار ـ نائب مدير الامن بتكريم عدد من الضباط المتميزين وهم عميد خيرى عبدالصبور ( رئيس قسم شرطة المرافق )عقيد اشرف يوسف ( مدير إدارة التفتيش نقيب خالد شعلان ( رئيس مباحث قسم المرافق) نقيب سامح عفيفي ( معاون مباحث قسم ثالث مندوب شرطة اسامة محمد محمود محمد ( من قوة قسم ثالث )رقيب عبدالله احمد مصطفى احمد ( من قوة قسم المرافق ) .

عريف محمد السيد محمد إبراهيم ( من قوة قسم ثالث ) وذلك لجهدهم الصادق والمتميز فى اداء اعمالهم ، حيث تمت مراسم التكريم بقيام السيد مدير الامن بتقديم شهادات تقدير لهم ومكافاة مالية ليكون ذلك حافزا لهم و لاقرانهم لبذل مزيد من الجهد نحو تحقيق رسالة الامن السامية .