«صحة الرياض» تخصص نقل حالات «الكورونا وإيبولا» إلى مستشفى محمد بن عبدالعزيز

تحت رعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور عدنان العبدالكريم، نظمت إدارة الصحة العامة بصحة الرياض صباح أمس ورشة عمل بعنوان " التصدي لمرضي كورونا والحمى النزفية إيبولا " بحضور رؤساء أقسام مكافحة العدوى ومديري أقسام الطوارئ في مستشفيات منطقة الرياض والمنشآت الصحية بالقطاع الخاص.

وتناولت الندوة والتي افتتحها مساعد مدير عام صحة الرياض للصحة العامة الدكتور ممدوح الثقيل أهم المستجدات حول فيروس " كورونا " وفيروس "إيبولا "، وتعريفات المنظمات الصحية الدولية للمرض وطرق مكافحة العدوى في المنشآت الصحية والإجراءات الوقائية للحد من فرص الإصابة بكل منهما، وكذلك آلية الإبلاغ عن الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا أو إيبولا عبر الخط الساخن رقم (937).

وقدم الدكتور الثقيل شرحاً عن مهام دور الكوادر الطبية والعاملين بالمنشآت الصحية في التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بهذين النوعيين من الفيروسات الخطيرة وإجراءات نقل الحالات المؤكدة إلى مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز ليتم عزلها وتقديم الرعاية الطبية لها.

وشدد د. الثقيل خلال اللقاء على ضرورة الالتزام بالطاقة الاستيعابية لمنشآت الرعاية الصحية، وتوثيق جميع الحالات التي تأكد إصابتها بفيروس كورونا منذ بدء ظهوره واتخاذ كافة الاحتياطات للوقاية من العدوى بالفيروس بما في ذلك تكثيف إرشادات العزل الطبي للمرضى، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ برامج توعوية وتدريبية لمنسوبي المستشفيات غير التابعة لوزارة الصحة بما في ذلك المستشفيات التابعة للقطاعات العسكرية ومؤسسات القطاع الخاص الصحي للتأكد من استيعابهم لإجراءات مكافحة الفيروس، وإلزام جميع أفراد الأطقم الطبية في المستشفيات باعتماد هذه الإجراءات.

مطالباً إدارات المستشفيات الحكومية غير التابعة لوزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص بالقيام بدور أكثر فاعلية في نشر التوعية الوقائية لمكافحة الفيروس والحد من فرص انتشاره وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تحقق هذا الهدف.