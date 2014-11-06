بالفيديو - براهيمي يؤهل بورتو وشاختار يفترس باتي

(إفي): شهدت المجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا مباراتين قويتين رغم أنهما من جانب واحد، انتهتا بفوز كل من بورتو البرتغالي على أثليتك بلباو الإسباني (2-0) وشاختار دونتسك الأوكراني على باتي بوريسوف البيلاروسي (5-0).

بدأت مباراة بورتو وأثليتك بلباو بتحفظ من جانب مدربي الفريقين استمر لمدة 10 دقائق تقريبا، قبل أن تلوح للضيوف أول فرصة للتسجيل في الدقيقة 12 حينما مرر كريستيان تيو كرة عرضية يسددها جاكسون مارتينيز برعونة خارج المرمى.

وتتوالى هجمات بورتو الخطرة على مرمى الفريق الباسكي صاحب الأرض حيث يسدد الجزائري ياسين براهيمي كرة قوية للغاية تمر بجوار القائم الأيمن من مرمى جوركا مورينو حارس أثليتك بلباو.

وفي (ق42) يتعرض دانيلو لويز دا سيلفا لاعب بورتو للعرقلة داخل منطقة جزاء أثليتك بلباو يحتسبها الحكم ركلة جزاء ينبري لها جاكسون مارتينيز الذي يسددها بقوة لترتطم بالعارضة قبل أن تخرج من الملعب، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

يبدأ الشوط الثاني على عكس شوط المباراة الأول حيث بادر بورتو بمواصلة الضغط على لاعبي أثلتيك في كل أرجاء الملعب، وبالفعل ينجح براهيمي في اختراق الجبهة اليمنى لأثليتك بلباو متلاعبا بثلاثة من مدافعيه قبل أن يمرر الكرة عرضية إلى جاكسون مارتينيز الذي يسجل هذه المرة ليتقدم الفريق البرتغالي 1-0.

ويكلل براهيمي مجهوده الخارق بهدف (ق74) حينما حاول أيميريك لابورته مدافع أثلتيك إرجاع الكرة إلى مورينو حارس المرمى الذي يفشل في استقبالها لتتجاوزه وينقض عليها اللاعب الجزائري ليودعها داخل مرمى أصحاب الأرض لتصبح النتيجة 2-0 لصالح بورتو.

شاهد - أهداف المباراة

خماسية جديدة

وفي المباراة الأخرى، بدا شاختار أفضل كثيرا من حيث المستوى، وبالفعل يسجل داريو سرنا أول أهداف اللقاء (ق19) بعد أن تلقى الكرة من تمريرة لويز أدريانو ليسددها من على حدود منطقة جزاء باتي بوريسوف البيلاروسي، تخترق الجانب الأيمن العلوي من شباك الحارس سيرجي شرنيك.

وفي الشوط الثاني رفع شاختار غلته من الأهداف حيث أحرز لاعبوه ثلاثة أهداف أخرى جاء أولها (ق48) بعد جملة رائعة بين داريو سرنا وأليكس تيكسيرا تناقلا خلالها الكرة قبل أن يصوبها الأخير داخل مرمى الفريق البيلاروسي.

بعدها بـ10 دقائق يضيف لويز أدريانو الهدف الثالث لفريقه عن طريق ضربة جزاء حصل عليها فريقه الأوكراني حيث نفذها بنجاح بعد تسديد الكرة أرضية زاحفة ناحية اليسار.

وفي (ق82) يضيف لويز أدريانو الهدف الثاني له والرابع لفريقه بعد تلقيه كرة من زميله دوجلاس كوستا دا سوزا الذي أرسلها عرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث سددها داخل شباك سيرجي شرنيك وسط حراسة مدافعي باتي بوريسوف.

ويأبى أدريانو إلا أن يحصل على لقب (هاتريك) بتسجيله الهدف الثالث الشخصي له والخامس لفريقه في شباك باتي بوريسوف المستسلم تماما (ق90) بعد أن تلقى كرة من حيث يسددها داخل المرمى بشكل جمالي، لتنتهي المباراة بالتالي يحصد بورتو ثلاث نقاط يحافظ بها على صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط ويحجز بطاقة تأهل إلى دور ثمن النهائي، بينما يتجمد رصيد أثلتيك بلباو عند نقطة وحيدة في ذيل المجموعة ليفقد أي أمل في التأهل لنفس الدور.

أما شاختار فقد رفع رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، وبفارق خمس نقاط عن باتي بوريسوف الذي يحل في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

شاهد - أهداف المباراة