4 جهات حكومية تتكاتف لتدريب وتوظيف الشباب في القطاع الصحي

وقعت كل من شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ومجلس أبوظبي للتوطين، وهيئة الصحة ـ أبوظبي، وكليات التقنية العليا، اتفاقية تعاون بشأن تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل وتوظيفهم في القطاع الصحي في إمارة أبوظبي.

وبموجب اتفاقية التعاون سيقوم مجلس أبوظبي للتوطين بتزويد شركة «صحة» بقائمة من الباحثين عن عمل الذين تنطبق عليهم أدنى شروط القبول المحددة لدى كليات التقنية، ليتم الاختيار منهم وإدراجهم في البرنامج الدراسي بما يتلاءم مع متطلبات وأنظمة شركة «صحة»، كما يقوم المجلس بمتابعة أداء الطلبة طوال مدة الدراسة، وكذلك متابعة إجراءات توقيع عقود التوظيف المبدئية فيما بين صحة والطلبة.

كما ستوفر كليات التقنية العليا المناهج العلمية والفصول والمواد الدراسية والمتطلبات اللازمة لطرح البرنامج الدراسي من خلال أفرعها في إمارة أبوظبي.