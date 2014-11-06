محمد بن راشد يوجه بتنظيم المنتدى الاستراتيجي العربي

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يتم في دبي تنظيم المنتدى الاستراتيجي العربي في 14 ديسمبر المقبل، وذلك بمشاركة نخبة من المفكرين والخبراء والشخصيات العربية والعالمية بهدف استشراف وبحث مستقبل العالم والمنطقة سياسياً واقتصادياً.

صرح بذلك معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الاستراتيجي العربي.

وأكد معاليه بأن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي التأسيس لمنصة لاستشراف المستقبل ودراسة السيناريوهات المستقبلية لمنطقتنا بشكل خاص وللعالم بشكل عام في المجالين السياسي والاقتصادي، وسيجيب المنتدى الذي سيعقد في دبي هذا العام على سؤال واحد، ما هي حالة العالم السياسية الاقتصادية في عام 2015؟.

وستجتمع نخبة فكرية سياسية واقتصادية عالمية في ديسمبر بدبي لمناقشة موضوعين أساسيين الأول هو أهم التحولات السياسية الرئيسية في العالم والنزاعات القائمة وإمكانيات تفاقمها والسيناريوهات المحتملة لها في 2015، والموضوع الثاني هو محاولة استشراف خارطة النمو الاقتصادي العالمية.. وأهم التحديات التي ستواجه اقتصاد العالم في 2015.

وأضاف: تأتي توجيهات سموه بتنظيم المنتدى الاستراتيجي العربي وتوفير منصة لكبار الشخصيات والخبراء والمختصين للاجتماع وتبادل الآراء حول أهم القضايا الإقليمية والعالمية في ظل التحديات المستمرة التي تواجهها المنطقة بصورة خاصة والعالم بصورة عامة، الأمر الذي يحتم التطوير المستمر في أعمال المنتدى وأجندته للتعرف على الفرص وكيفية التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة.

وسيركز المنتدى في دورته لعام 2014 على استشراف حالة العالم وواقع العالم العربي في عام 2015 من الناحيتين السياسية والاقتصادية والسيناريوهات المحتملة، وذلك من خلال جلسات حوارية وأوراق عمل تتيح للخبراء والمختصين التباحث والتناقش حول أهم التحديات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم، وتتيح في الوقت نفسه المجال أمام الحضور للاستفادة من جلسات المنتدى والتعرف إلى أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وبما يخدم الرؤية التنموية الشاملة للدولة.

فرصة

وسيشكل المنتدى فرصة استثنائية لقراءة أوضاع العالم وواقع العالم العربي وفقاً لرؤية صناع القرار من كبار السياسيين والاقتصاديين وقادة الأعمال والباحثين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم، والوقوف على آرائهم في الأولويات الاستراتيجية لتحسين هذه الأوضاع خلال عام 2015، ورصد أفضل الحلول للتغلب على التحديات المحتملة.

فعلى الصعيد السياسي، سيستعرض المنتدى الاستراتيجي العربي التحولات التي شهدها المشهد السياسي في العالم بمختلف تداعياته، وينظر في النزاعات السياسية القائمة وإمكانيات تفاقمها والسيناريوهات المحتملة.

وفي المجال الاقتصادي سيتطرق الخبراء إلى أهم التوجهات الاقتصادية والنمو الاقتصادي حول العالم، بالإضافة إلى أهم التحديات وأفضل الحلول للتغلب عليها لتعزيز التنافسية والتنوع الاقتصادي، مما يمكن في رسم خطط لتنمية مستدامة.

نجاح

نجح المنتدى الاستراتيجي العربي على مدار دوراته السابقة في التحول إلى منصة لاستشراف المستقبل ومناقشة أهم التحديات التي قد تواجه العالم عن طريق استقطاب مجموعة من أكبر صناع القرار والمتخصصين مثل الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون.

تعيين قضاة وتشكيل مجلس إدارة «نداء»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، عدداً من التشريعات المنظمة للعمل في مؤسسات تابعة لحكومة دبي، شملت المرسوم رقم (41) لسنة 2014، بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، برئاسة طلال حميد عبد الله بالهول، وسعيد عبيد خميس بن عابد نائباً للرئيس، وعضوية كل من جمال حامد ثاني بطي المري، ويوسف عبد الملك مصطفى أهلي، ومحمد سيف محمد المقبالي.

وشملت التشريعات عدداً من المراسيم بتعيينات في السلك القضائي في دبي، تضمنت المرسوم رقم (33) لسنة 2014 بنقل عبد الله سعيد مطر بن لاحج الفلاسي، وتعيينه قاضياً في محكمة الاستئناف والمرسوم رقم (34) لسنة 2014 بنقل محمد على أحمد البناي من شرطة دبي، وتعيينه قاضياً في المحكمة الابتدائية. كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المرسوم رقم (35) لسنة 2014، بنقل بدر محمد خالد مانع السميري، وتعيينه قاضياً في المحكمة الابتدائية والمرسوم رقم (40) لسنة 2014 بتعيين السير ريتشارد آلان فليد قاضياً في محكمة الاستئناف بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، على أن تُنشر جميع تلك المراسيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها وفق التواريخ المحددة لكل منها.