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بالصور .. محافظ المنوفية يتفقد موقع حادث قطار منوف ويطمئن على مصابي الحادث

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بالصور .. محافظ المنوفية يتفقد موقع حادث قطار منوف ويطمئن على مصابي الحادث بالصور .. محافظ المنوفية يتفقد موقع حادث قطار منوف ويطمئن على مصابي الحادث

محافظ المنوفية يتفقد موقع حادث قطار منوف ويطمئن على مصابي الحادث‎

فى حادث أليم شهدته محطة منوف للقطارات فى القطار المتجه من كفرالزيات الى منوف حيث لاحظ أمين الشرطة التابع للادارة العامة لشرطة النقل و المواصلات (نقطة شرطة محطة منوف) أثناء تفتيشه للتأكد من خلو القطار من أى متفجرات جسم غريب اسفل أحد  المقاعد فسارع بأبلاغ الشرطة التى لم يسمح لها الوقت بادراك الموقف أسفر الحادث عن وفاة عدد أثنين من أمناء الشرطة واصابة 10 أفراد باصابات مختلفة وهم :

 إنفجار قنبلة بمحطة منوف

م

الاســـــــــــم

السن

العنوان

التشخيـــــــص

1

دسوقى عبدالغفار عبد العال

48

الشهداء

اشتباه كسر بالساق اليمنى

2

ابراهيم مصطفى بسيونى

28

شبين

شظية بالعضد الايسر

3

السيد سيد احمد شعلان

54

منوف

شظية بالساق اليسرى

4

عمرو سعيد الخضراوى

21

برهيم

كسر بالنتؤ العظمى بعظمه اللوح

5

عبدالحميد حمدى ابو الخير

32

منوف

شظيه بالفخذ الايسر

6

حسن فتحى حسن عمارة

45

العامرة

تم تحويله لشبين الجامعى بعد عمل الاسعافات الاوليه و كان به انفجار بمقله العين اليسرى وكسر متفتت بعظمه الجبهه ونزيف وتهتك بالمخ وشظايا متعدده بالجسم

7

احمد مرضى ابو عدس

23

منوف

خلع بالكتف وما بعد الارتجاج

8

امين السيد الحداد

59

محلة منوف

توفى بعد إصابته بـ  تهتك متعدد بالامعاء ونزيف خلف الغشاء البريتونى وتهتك كامل للقولون الحوضى وصدمه دمويه شديده وادخل العنايه المركزه

9

محمد عبد العزيز حسنين

41

شبين

كسر بالعضد الايسر

10

السيد شفيق السيد

30

الباجور

بتر للسلاميتين الطرفيتين للخنصر و البنصر لليد اليسرى

ابراهيم عفيفي مراد

37

منوف

اشتباه كسر بالفقرات وتم تحويله للجامعة

11

محمد عبد المقصود الخولى

25

الحامول

جثة هامدة

12

احمد كمال مسعود

34

الباجور

جثة هامدة

 وعلى أثر الحادث توجه محافظ المنوفية يرافقه مدير الامن الى موقع الحادث حيث تفقدوا المصابين وأطمئنوا على حالتهم الصحية وقدموا العزاء لاهالى الضحايا وذويهم وقد أعرب محافظ المنوفية عن أسفه الشديد حيال ما يقع من وأكد على ان مايتصف به الارهابين الخسة والتجرد التام من معنى الانسانية وانه يجب علينا جميعا حكومة وشعبا أن نقف بشدة ووعى تام لمواجهة هذا الاجرام الممنهج  الذي يهدد حياة الابرياء من أبناء

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