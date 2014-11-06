مجلس الوزراء يوافق على عدة مشروعات لتوليد الكهرباء أحدها من الفحم

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، مساء الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب على استغلال مساحة 100 فدان بالظهير الصحراوي غرب طريق فارس ـ بكوم أمبو، لشركة «بنشمارك باور إنترناشيونال» لإنشاء محطة توليد طاقة كهربائية نظيفة من الطاقة الشمسية بقدرة 110 ميجاوات لخدمة التنمية الزراعية والمشروعات الزراعية بكوم أمبو.

كما وافق المجلس على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسير في إجراءات التفاهم مع شركة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ أول محطة كهرباء تعمل بالفحم، بنظام «بناء وتشغيل وامتلاك ونقل ملكية B.O.O.T» بقدرة إجمالية حوالي 2640 ميجاوات بموقع عيون موسى المملوكة لقطاع الكهرباء شرق خليج السويس بمحافظة شمال سيناء.

ووافق المجلس على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسير في إجراءات توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «بنشمارك باور إنترناشيونال» لإنشاء محطة توليد كهرباء دورة مركبة بموقع مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بنظام «بناء وتشغيل وامتلاك B.O.O»، بهدف إتاحة 1150 ميجاوات ويمكن توسعتها مستقبلا ليصبح إجمالي المحطة 2300 ميجاوات.