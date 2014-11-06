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«المصري اليوم» تنشر أسماء ضحايا حادث قطار منوف.. و«الداخلية» تنعى شهداء الواجب

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استشهد كل من أمين شرطة، أحمد كمال عبدالصمد، من قوة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وأمين شرطة محمد عبدالمقصود الخولى من قوة إدارة الحماية المدنية بالمنوفية، مساء الأربعاء، وذلك حال إخلائهما للعربة الأخيرة من عربات قطار «كفر الزيات- منوف» حال وصوله محطة منوف للاشتباه في وجود جسم غريب، وفور إخلاء القطار وحال فرض كردون أمنى للمنطقة انفجرت العبوة، مما أسفر عن استشهادهما.

وتنعى وزارة الداخلية أسر شهداء الواجب، وتؤكد على عزمها دحر الإرهاب، وإصرار رجالها على اجتثاث جذور الشر التي تحاول تعكير صفو أمن الوطن واستقراره، وإيمانهم بتحقيق الانتصار في المعركة التي يخوضها الوطن ضد الإرهاب.

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