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بالصور .. ننشر تفاصيل انفجار قنبلة بقطار منوف

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بالصور .. ننشر تفاصيل انفجار قنبلة بقطار منوف بالصور .. ننشر تفاصيل انفجار قنبلة بقطار منوف

كشفت مصادر أمنية إن  الخدمات الأمنية التابعة لشرطة النقل والمواصلات كانت قد اشتبهت في جسم غريب داخل العربة الأخيرة من قطار “منوف – كفر الزيات”، وتم على الفور فرض طوق أمني بمحيط الجسم الغريب لحين فحصه، وذلك بعد إخلاء القطار من الركاب، إلا أن الجسم الغريب انفجر.

وأكد مصدر  بمستشفي منوف العام أن عدد الوفيات بحادث لإنفجار وصل 3 أمناء شرطة  و15 مصاباً بينهم حالات خطرة ، فيما أكد شاهد عيان بموقع الحادث أن قوات الحماية المدنية والإطفاء عثرت على قنبلة أخرى بمكان الحادث وتم إبطال مفعولها  من قبل خبراء المفرقعات .

وتوجهت 5 سيارات إطفاء والدفاع المدنى للسيطرة على الحريق ، كما توجه مدير أمن المنوفية اللواء ممتاز فهمى لتفقد الأوضاع داخل المحطة وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى.
> ويقوم خبراء المفرقعات حاليا بتمشيط القطار للتأكد من عدم وجود أي عبوات أخرى.

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