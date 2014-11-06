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ننشر أسماء شهداء ومصابى إنفجار محطة قطار منوف‎

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ننشر أسماء شهداء ومصابى إنفجار محطة قطار منوف‎ ننشر أسماء شهداء ومصابى إنفجار محطة قطار منوف‎

قال الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن القتلى إثنين هم امين شرطه محمد عبد المقصود الخولي من قوة الحماية المدنية وأمين الشرطة أحمد كمال مسعود من شرطة النقل و المواصلات و10 مصاب احدهم فى حالة خطرة يدعى أمير السيد 54 سنة من مدينة طنطنا وتم نقله الى مستشفى شبين الكوم التعليمي وإجراء عملتين جراحتين لحالتين إستقرار حالات باقى المصابين .
> وأشارت إلى أن اسماء المصابين هم امير السيد ،عبد الحميد حمدى،محمد عبد العزيز ، السيد سيد احمد ابراهيم،حسن فتحى حسن ,السيد شفيق السيد ، عمرو سعيد الخضراوى ، احمد عبد المغنى

وأضافت مدير المستشف ى أن حالات المصابين مستقرة ومصابين بحروق بكافة انجاء الجسد ماعدا حالتين يتم اجراء عملية لها الان داخل المستشفى .

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