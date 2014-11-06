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ارتفاع مصابي تفجير قطار منوف إلي 6 مدنيين

  • مصر
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أعلن مصدر أمني بوزارة الداخلية، ارتفاع عدد ضحايا حادث انفجار عبوة محلية الصنع داخل قطار منوف، كفر الزيات، أثناء توقفه بمحطة منوف، إلى شهيدين من رجال الشرطة وإصابة 6 مدنيين.

وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن الشهيدين هما أمين الشرطة أحمد كمال، من شرطة النقل والمواصلات، وأمين الشرطة محمد عبدالمقصود، من الحماية المدنية.

وكانت الخدمات الأمنية التابعة لشرطة النقل والمواصلات، اشتبهت في جسم غريب داخل العربة الأخيرة من قطار «منوف - كفر الزيات»، وفرض على الفور طوق أمني بمحيطه لحين فحصه، بعد إخلاء القطار من الركاب، إلا أنه انفجر.

ويجري حاليا، خبراء المفرقعات عمليات تمشيط القطار، للتأكد من عدم وجود أي عبوات أخرى.

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