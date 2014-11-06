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وزير النقل: «حادث البحيرة» سببه خطأ بشري.. وتعديلات قانون المرور «رادعة» (فيديو)

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قدّم المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، خالص التعازي في ضحايا حادث البحيرة، الذي راح ضحيته 17 شخصًا، وأصيب فيه 18 آخرين، معظمهم من الطلاب، مؤكدا أن الحادث ناجم عن خطأ بشري.

وأكد وزير النقل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان منصور، ببرنامج مع «أهل »على قناة «التحرير»، مساء الأربعاء، أن تعديلات قانون المرور ستكون رادعة لكل من تسول له نفسه قيادة مركبة تحت تأثير المخدر ويتسبب في وفاة أبرياء، مضيفا: «دورنا محاربة الإهمال».

وأشار «ضاحي» إلى أنه سيجري خلال أسبوع من الآن تنظيم ساعات محددة لسير النقل بالطرق، بالتنسيق مع المرور، كما سيتم تقييم العلامات الإرشادية.

وناشد الوزير المواطنين بالحفاظ على الطرق لأنها ملك لهم وملك الدولة، مؤكدا أنه سيتم الاستعانة بتكنولوجيا جديدة لصيانة الطرق بداية من الشهر المقبل، وسيكون هناك اجتماع عاجل، غدا الخميس، مع مديري الطرق لبحث الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها.

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