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كيري: تمديد المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني ليس مطروحا

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كيري: تمديد المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني ليس مطروحا كيري: تمديد المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني ليس مطروحا

جون كيري

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن تمديد المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني ليس مطروحا.
> وصرح كيري في مؤتمر صحفي عقب لقائه بنظيره الفرنسي لوران فابيوس خلال توقفه بباريس في طريقه الى الصين- بأنه ليس هناك نية في الوقت الراهن للحديث عن تمديد للمفاوضات مع إيران أو لتجاوز المهلة المحددة للمحادثات وهي ٢٤ نوفمبر الجاري.
> كما شدد وزير الخارجية الأمريكي على أن هناك قرارات سياسية يجب ان تتخذ للتوصل الى اتفاق حول البرنامج النووي لإيران الذي “يسمم العلاقات الدولية منذ نحو عشر سنوات”.
> وتأتي تصريحات كيري قبل عقد الجولة الاخيرة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني التي تشارك فيها القوى العظمى(٥+١) المتمثلة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، بالإضافة الى ايران لبلوغ اتفاق يسمح لطهران بمواصلة برنامج نووي مدني حصرا في مقابل رفع العقوبات الدولية.
> وقد تم إحراز تقدم في الأشهر الأخيرة، ولكن المواقف لا تزال متباعدة حول هذه المسألة الحاسمة للقدرات الإيرانية لتخصيب اليورانيوم الذي يستخدم كوقود لمحطات الطاقة النووية.

أ ش أ

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