الأجهزة الأمنية تنجح فى ضبط مخزن للجماعة الإرهابية بالمقطم

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من ضبط مخزن بإحدى الشقق يستخدمها بعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية مخزن لإخفاء وتصنيع المواد المتفجرة وزجاجات المولوتوف، وبه كمية كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة النارية معدة للإستخدام .

حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام مجموعة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ” أعضاء لجنة العمليات النوعية بجامعة الأزهر ” بتخزين كمية من الأسلحة التى يستخدمونها خلال عملياتهم الإرهابية داخل أحدى الشقق الكائنة بمساكن المقطم بمحافظة القاهرة .

وعقب تقنين لإجراءات تم إستهداف الشقة المذكورة وعثر بداخلها على الأتى :3 فرد خرطوش و27 طلقة مختلفة الأعيرة وطبنجة صوت و28 عبوة تفجير بدائية الصنع و88 زجاجة فرغة تستخدم فى صناعة المولوتوف و16 دستة كبيريت وكمية من المكعبات لمادة الشمع التى تستخدم فى تصنيع وغلق العبوات المتفجرة و25شمروخ و2 جركن بنزين .وخلاط كهربائى يستخدم فى خلط المواد المتفجرة وجاهز لاب توب وشيكارة بداخلها كمية من مادة نترات الأمونيوم وأمبول زجاجى به مادة مفجر بدائى ومجموعة من الأكياس التى تحتوى على مواد شديدة الإنفجار والتى تستخدم فى صناعة العبوات المتفجرة .مادة TNT شديدة الإنفجار .

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة ، وجارى ضبط المتهمين .