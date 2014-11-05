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إصابة ٥ مواطنين من أسرة واحدة في انقلاب توك توك بالمنيا

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إصابة ٥ مواطنين من أسرة واحدة في انقلاب توك توك بالمنيا إصابة ٥ مواطنين من أسرة واحدة في انقلاب توك توك بالمنيا

أصيب ٥ مواطنين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بطريق الصعيد الزراعي في المنيا.

و تلقي اللواء أسامة متولي ، مدير أمن المنيا بلاغا من عمليات النجدة بانقلاب توك توك بطريق الصعيد الزراعي السربع | اسوان جنوب مدينة بني مزار مما أدي الى أصابة قائدة محمد أحمد عبد العظيم ( ٥٠ سنة ) مقيم بقرية الكفور وأصابة ٤ أخرين وهم صفاء أحمد أسماعيل ( ٣٥ سنة ) ربة منزل وشقيقتها كوثر ( ٥٥ سنة ) ووالدتهما الحاجة فاطمة ( ٦٥ سنة ) وزينب حسان ( 40 سنة ) مقيمون بقرية الكفور بمركز مطاي ، تم نقل المصابون الي مستشفي بني مزار العام تحرر محضرا بالواقعة ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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