“الإصلاح والنهضة”: حادثة البحيرة تجسد عجزالحكومة

قال هشام علاء مسؤول اللجنة الإجتماعية بحزب الإصلاح والنهضة،أن حادثة التصادم المروع التى وقعت اليوم بين حافلة مدرسية وحافلة نقل مواد بترولية بالبحيرة، والتى أودت بحياة أكثر من 15 طالب وطالبة، بالإضافة إلى إصابات أخرى تجسد فشل الحكومة فى تأمين طرق النقل وحماية حياة المواطنين، والتى أصبحت بمثابة مصائد للموت.

وأشار مسؤول اللجنة الإجتماعية إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في حوادث الطرق، بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، ويبلغ عدد الوفيات الناجمة عنها 12 ألفًا، فيما بلغ عدد المصابين 40 ألفًا في نهاية عام 2013، وأضاف علاء أن المعدل العالمي لقتلى حوادث الطرق هو ما بين 10 و 1 لكل 10 آلاف مركبة، لكنه يصل في مصر إلى 25، أي ضعف المعدل العالمي.

وأنتقد مسؤول اللجنة الإجتماعية فشل الحكومة المزمن فى حل هذه المشكلة مطالبا وزارة النقل والمواصلات وهيئة الطرق والكبارى بالقيام بدورها فى حماية حياة المواطنين الأبرياء ووقف نزيف الدماء المستمر الذى تشهده مصر بسبب حوادث الطرق.