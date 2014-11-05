أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
المعارضة السورية: الحديث عن استهداف مستودع كيماوي للمعارضة "كذب" -
برلين: استخدام الغاز السام جريمة حرب يتعين معاقبة مرتكبيها -
تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... تعلمت السرقة من خلال التليفزيون -
المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

“الإصلاح والنهضة”: حادثة البحيرة تجسد عجزالحكومة

Google+ Print
“الإصلاح والنهضة”: حادثة البحيرة تجسد عجزالحكومة “الإصلاح والنهضة”: حادثة البحيرة تجسد عجزالحكومة

حادث البحيرة

قال هشام علاء مسؤول اللجنة الإجتماعية بحزب الإصلاح والنهضة،أن حادثة التصادم المروع التى وقعت اليوم بين حافلة مدرسية وحافلة نقل مواد بترولية بالبحيرة، والتى أودت بحياة أكثر من 15 طالب وطالبة، بالإضافة إلى إصابات أخرى تجسد فشل فى تأمين طرق النقل وحماية حياة المواطنين، والتى أصبحت بمثابة مصائد للموت.

وأشار مسؤول اللجنة الإجتماعية إلى أن تحتل المرتبة الأولى عالميا في الطرق، بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، ويبلغ عدد الوفيات الناجمة عنها 12 ألفًا، فيما بلغ عدد المصابين 40 ألفًا في نهاية عام 2013، وأضاف علاء أن المعدل العالمي لقتلى حوادث الطرق هو ما بين 10 و 1 لكل 10 آلاف مركبة، لكنه يصل في مصر إلى 25، أي ضعف المعدل العالمي.

وأنتقد مسؤول اللجنة الإجتماعية فشل الحكومة المزمن فى حل هذه المشكلة مطالبا وزارة النقل والمواصلات وهيئة الطرق والكبارى بالقيام بدورها فى حماية حياة المواطنين الأبرياء ووقف نزيف الدماء المستمر الذى تشهده مصر بسبب حوادث الطرق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة