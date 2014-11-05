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الزمالك يتصدر الدورى بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين للاشيء

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الزمالك يتصدر الدورى بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين للاشيء الزمالك يتصدر الدورى بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين للاشيء

نادى الزمالك

تصدر الفريق الأول لنادى الزمالك جدول الدورى الممتاز لكرة القدم برصيد 15 نقطة بفوزه على فريق حرس الحدود بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء باستاد الدفاع الجوى فى إطار الأسبوع الثامن من بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم .
> أحرز الهدفين للزمالك خالد قمر فى الدقيقة 29 وحازم أمام فى الدقيقة 76 ليتقدم الزمالك الى القمة ويتوقف رصيد فريق الحرس عند 14 نقطة فى المركز الثالث .
> ويرفع  الفوز رصيد الزمالك إلى 15 نقطة لينفرد بصدارة الدوري، وبفارق نقطة واحدة عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند 14 نقطة في المركز الثالث.
> سيطر الزمالك على معظم فترات اللقاء، وكان الأفضل والاخطر واضاع العديد من الفرص ولم يظهر الحرس بمستواه ولم يتمكن من اختراق دفاع الزمالك .
> شهد القاء، إصابة أحمد الشناوي حارس الزمالك بجزع في الكاحل، و خرج في الشوط الأول وحل مكانه محمود جنش.

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