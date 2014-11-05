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جامعة بنى سويف توافق على شراء 2 طفطف لخدمة كليات شرق النيل

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جامعة بنى سويف توافق على شراء 2 طفطف لخدمة كليات شرق النيل جامعة بنى سويف توافق على شراء 2 طفطف لخدمة كليات شرق النيل

وافق مجلس جامعة بنى سويف  برئاسة الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة ورئيس المجلس على شراء عدد “2″ طفطف يستخدم لخدمة كليات شرق النيل ويكون ذلك من الموارد الذاتية للجامعة.

وأكد الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة ورئيس المجلس على حرص الجامعة على راحة اعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب فى كليات الجامعة شرق النيل ونظراً للتوسعات التى شهدتها الجامعة بإنشاء كليات جديدة تجاوزت العشر كليات بالاضافة الى تباعد المسافات بين هذة الكليات وبين البوابة الرئيسية مما يزيد عن 1000 م
> واضاف ان احدهما مخصص لخدمة الكليات (هندسة –علاج طبيعى –تمريض- زراعة-تربية رياضية) والاخر مخصص لخدمة كليات (تعليم صناعى-طب اسنان- العلوم المتقدمة –ا الدرسات الاقتصاد والعلوم السياسية – العلوم الطبية والصحية –الحاسبات والمعلومات) .

 

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