تعرف على “إبراهيم العكاري” منفذ عملية دهس الإسرائيليين

إبراهيم العكارى هو منفذ عملية دهس الإسرائيليين التي وقعت ظهر اليوم في حي الشيخ جراح في القدس وتسببت تلك العملية فى قتل جندي بحرس الحدود الإسرائيلي,و 13 مصاب بينهم إصابات خطيرة وعدد من المصابين جنود بحرس الحدود الإسرائيلي.

ويبلغ العكارى من العمر 38 عاما،وهو من سكان مخيم شعفاط بالقدس المحتلة,و هو شقيق الأسير المحرر موسى العكاري، والذي تم إبعاده إلى تركيا في صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، والتي أطلق فيها سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

> وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن الأسير المبعد موسى كان عضوا في المجمعة التي قتلت الجندي الإسرائيلي نيسيم طوليدانو، وكان قد صدر عليه الحكم بالسجن المؤبد ثلاث مرات.

يشار إلى أن طوليدانو كان أحد عناصر حرس الحدود، وقد اختطف بتاريخ 13 ديسمبر عام 1992 في اللد من قبل مجموعة تابعة لحركة حماس.

وبحسب التقارير الإسرائيلية فإنه بعد ساعات من عملية الاختطاف، في حينه، دخل ملثمان إلى مبنى الصليب الأحمر في رام الله، وتركا رسالة تتضمن إطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين مقابل إطلاق سراح طوليدانو، وإلا سيكون مصير الأخير الإعدام.

> وفي حينه قامت قوات الاحتلال بعمليات تمشيط من بيت إلى بيت في الضفة الغربية، واعتقلت عددا كبيرا من ناشطي حركة حماس، وبعد يومين من التفتيش فقد الأمل بالعثور عليه.

> بعد ذلك عثر على جثة الجندي طوليدانو في واد قرب “كفار أدوميم”، وكان مقيد اليدين والرجلين. وفي أعقاب ذلك شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 1129 ناشطا في حركة حماس.

وقد كتب “العكارى” على صفحته على موقع التواصل الأجتماعى فيسبوك بتاريخ 17أكتوبر الماضى:”اليوم عار على من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى ولا يصلى فيه.”

وقالت زوجة الشهيد إبراهيم العكارى أنه منذ الصباح وهو يتابع ما يجري بالمسجد الأقصى حتى رأى الدماء والجرحى والتدنيس، فخرج مسرعاً ليتوج نفسه بين الشهداء والأبطال.