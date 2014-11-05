ميريام فارس تحدّد موعداً لنشر صور زفافها

وعدت النجمة اللبنانية ميريام فارس جمهورها بنشر صور زفافها، بعد 3 أيام من تاريخه، في تغريدة كتبتها على حسابها في موقع "تويتر"، في الوقت الذي نشرت فيه صورة من يوم زفافها على موقع "إنستغرام"، من دون تقديم أيّ تفاصيل.

وكتبت ميريام: "ما هي إلا ثلاثة أيام باقية فقط على مشاركتي لحظتي الكبرى! لا تنسوا أن تشتركوا في....".

ويأتي هذا الوعد من ميريام، ضمن حملة أطلقتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "شاركوني لحظاتكم"، دعت خلالها جمهورها إلى مشاركتها أجمل لحظات حياتهم.

بدوره، لبّى جمهور النجمة الدعوة، وقام بإرسال صور أجمل اللحظات، فكانت بأغلبها هي اللحظات التي جمعتهم بنجمتهم المميّزة ميريام.